Bergama, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası için gün saymaya başladı - Son Dakika
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Bergama, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası için gün saymaya başladı

09.05.2022 12:38
Bergama, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası için gün saymaya başladı

Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde organize edilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonunun ilk ayak yarışı 14-15 Mayıs tarihlerinde Kozak Enduro ve Atv Parkuru'nda yapılacak.

Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde organize edilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonunun ilk ayak yarışı 14-15 Mayıs tarihlerinde Kozak Enduro ve Atv Parkuru'nda yapılacak. Tüm adrenalin sevenlere seslenen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tüm İzmir'i, Ege'yi, çevre il ve ilçelerimizde yaşayan herkesi bu heyecanı yaşamak üzere kadim şehrimiz Bergama'ya davet ediyorum" dedi.

Heyecanın her bir saniyede artarak yaşandığı Türkiye Enduro Şampiyonası ilk ayak yarışları önümüzdeki hafta sonu 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde UNESCO Mirası tarih ve turizm kenti Bergama'da yapılacak. Heyecan fırtınasının eksik olmayacağı yarışlar, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndaki magazin startı ile başlayacak. Aynı gün sporcular, Kozak'ta oluşturulan Ekstrem Test Parkuru'nu geçecek. Şampiyonada 15 Mayıs Pazar günü saat 11: 00'de başlayacak olan heyecan dolu yarış, 16.30'daki kupa töreniyle son bulacak. Kozak Enduro Parkuru'ndaki yarışlar; EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, Gençler, Kadınlar ve Veteranlar kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve İki Çeker sınıflarında yapılacak.

Başkan Koştu'dan adrenalin severlere davet

Türkiye Motosiklet Federasyonu takviminde yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış yarışının kadim şehir Bergama'dan başlayacak olmasının ayrı bir sevindirici tarafı olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu yıl adrenalin ve doğa tutkunu yarışçıları ve izleyicilerini Kozak Yaylası'ndaki parkurda ağırlayacağız. Kozak Yaylamızın doğal güzellikleri içerisinde, dere ve patikalardan oluşan etaplarda yarışçıların heyecanına ortak olmak üzere tüm Ege'mizi, İzmir'imizi, çevre il ve ilçelerimizde yaşayan herkesi unutulmaz bir hafta sonu geçirmek üzere Bergama'mıza davet ediyorum" dedi. - İZMİR

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Türkiye, Bergama, Mayıs, Atv, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bergama, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası için gün saymaya başladı - Son Dakika


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