Beril İngeç Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

28.03.2026 11:16
13 yaşındaki milli badmintondocu Beril İngeç, Norveç'teki Avrupa Şampiyonası için çalışmalara devam ediyor.

Badmintonda Türkiye şampiyonluğu ve üçüncülüğü bulunan 13 yaşındaki milli sporcu Beril İngeç, Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde yer almak için çalışıyor.

Annesinin yönlendirmesiyle 3 yıl önce badmintona başlayan Beril, çalışmalarını sürdürerek Türkiye şampiyonluğu ve üçüncülük kazandı.

Hatay'da Ocak ayında düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda üçüncü olan İngeç, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası milli takım kadrosuna seçildi.

Ekim ayında Norveç'te düzenlenecek şampiyonadan madalyayla dönmek için haftada 6 gün günde 3 saat antrenman yapan Beril, AA muhabirine, badmintonda kazandığı başarıların kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Badmintonu severek yapmaya devam edeceğini anlatan Beril, "İlk antrenmanda çok sevdim ve zamanla kendimi geliştirdim. Başladıktan bir yıl sonra müsabakalara katıldım. İlk katıldığım müsabakalarda derece alamadım ancak sonrasında daha iyi sonuçlar elde ettim." dedi.

Başarılarıyla adından söz ettirmek istediğini dile getiren Beril, "Kürsüde yer alınca çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak istiyorum. Pazar günleri hariç her gün antrenman yapıyorum. Yorucu ama güzel çalışmalarımız oluyor." diye konuştu.

"Sıkı çalışıyoruz"

Antrenörü Umut Duman, Beril'in kendini geliştirmek için sürekli çaba gösterdiğini anlattı.

Beril'in gelişiminden memnun olduklarını vurgulayan Duman, "Beril, ilk başladığında da umutluyduk. Sürekli üzerine koyarak kendini geliştirdi. Son katıldığı şampiyonada üçüncü oldu ve Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sıkı çalışıyoruz. Milli takım kamplarımız da olacak. Sporcumuzdan madalya bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

