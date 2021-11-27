Berkan'ın performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti! 140 milyon liralık teklifle geliyorlar

Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan ancak Avrupa'da rakiplerine kök söktüren Galatasaray'da Berkan Kutlu performansıyla parlıyor. Sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkan genç yıldıza transfer teklifleri de gelmeye başladı.

ALANYASPOR'DAN 4 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Ajansspor'un haberine göre; Berkan Kutlu için Galatasaray'a 10 milyon euroluk teklif ulaştı. Yöneticiler kulüp ismini sır gibi saklarken, bu satış gerçekleştiği takdirde Galatasaray yaklaşık 140 milyon liralık bir hareket alanı kazanmış olacak. Ancak takım yapısı için çok önemli olan Berkan'ın satışı için karar verilmesi hiç de kolay değil. Berkan Kutlu sezon başında 4 milyon euroya transfer edilmişti. 23 yaşındaki merkez orta saha bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta görev alırken; 1 de asist kaydetti.