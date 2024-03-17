Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçıyla 100. maçına çıktı

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçıyla sarı-kırmızılılarda 100. maçına çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele ederken, sarı-kırmızılı futbolcu Berkan Kutlu, bu maçla birlikte 'dalya' dedi. 2021 yılının yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer Kutlu, 72 Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 14, Türkiye Kupası 8 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 6 olmak üzere sarı-kırmızılılar ile 100. resmi karşılaşmasına çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Süper Lig'de de şampiyon yaşadı.
Kasımpaşa karşılaşmasına 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Kutlu, Victor Nelsson'un yanında sol stoperde görev aldı.
Berkan Kutlu ligin ilk yarısında İtalyan ekibi Genoa'da kiralık oynamıştı. - İSTANBUL
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Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında Portekiz'in Benfica takımına 30-23 yenildi. İlk maçta da Benfica'ya yenilen Armada Praxis Yalıkavak, Avrupa Kupası'na veda etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki mücadelede ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Icardi'nin kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa öne geçerken, Galatasaray Mertens'in golüyle beraberliği sağladı.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında kendi kalesine gol atmasının ardından rakip fileleri iki kez havalandırdı. İlk golünü 48. dakikada atan Icardi, 81. dakikada penaltı kaçırdı ancak iki dakika sonra maçtaki ikinci golünü attı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
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