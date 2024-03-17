Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçıyla 100. maçına çıktı - Son Dakika
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Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçıyla 100. maçına çıktı

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçıyla sarı-kırmızılılarda 100. resmi karşılaşmasına çıktı. Kutlu, 2021 yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuş ve geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

17.03.2024 18:14  Güncelleme: 18:15
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Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçıyla sarı-kırmızılılarda 100. maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele ederken, sarı-kırmızılı futbolcu Berkan Kutlu, bu maçla birlikte 'dalya' dedi. 2021 yılının yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer Kutlu, 72 Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 14, Türkiye Kupası 8 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 6 olmak üzere sarı-kırmızılılar ile 100. resmi karşılaşmasına çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Süper Lig'de de şampiyon yaşadı.

Kasımpaşa karşılaşmasına 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Kutlu, Victor Nelsson'un yanında sol stoperde görev aldı.

Berkan Kutlu ligin ilk yarısında İtalyan ekibi Genoa'da kiralık oynamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçıyla 100. maçına çıktı - Son Dakika

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