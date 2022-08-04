Berkay Özcan'ı isteyen Galatasaray'dan Başakşehir'e Berkan Kutlu'lu yeni teklif

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un en çok istediği oyunculardan biri de Berkay Özcan. Ligde şampiyon yaptığı Başakşehir'den eski öğrencisi olan Berkay'ın transferini yönetimden ısrarla talep eden genç çalıştırıcının isteği üzerine pazarlıklar başlamıştı.

TAYLAN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Galatasaray, bu süreçte ilk olarak Taylan'ı önerdi ancak 6 milyon avro talep eden İstanbul temsilcisi takası reddetti.

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu satmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Göksel Gümüşdağ'ın sözlerinden sonra da iki taraf arasında birkaç görüşme daha yapıldı.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Sarı-kırmızılılar bu sefer kesenin ağzını açarken Başakşehir'e geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan 4 milyon avroya alınan Berkan Kutlu artı 4 milyon avro daha bonservis ücreti önerildi.