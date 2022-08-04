Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un en çok istediği oyunculardan biri de Berkay Özcan. Ligde şampiyon yaptığı Başakşehir'den eski öğrencisi olan Berkay'ın transferini yönetimden ısrarla talep eden genç çalıştırıcının isteği üzerine pazarlıklar başlamıştı.
Galatasaray, bu süreçte ilk olarak Taylan'ı önerdi ancak 6 milyon avro talep eden İstanbul temsilcisi takası reddetti.
Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu satmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Göksel Gümüşdağ'ın sözlerinden sonra da iki taraf arasında birkaç görüşme daha yapıldı.
Sarı-kırmızılılar bu sefer kesenin ağzını açarken Başakşehir'e geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan 4 milyon avroya alınan Berkan Kutlu artı 4 milyon avro daha bonservis ücreti önerildi.
Son Dakika › Spor › Berkay Özcan'ı isteyen Galatasaray'dan Başakşehir'e Berkan Kutlu'lu yeni teklif - Son Dakika