Berkay Özcan'ı isteyen Galatasaray'dan Başakşehir'e Berkan Kutlu'lu yeni teklif - Son Dakika
Üye Girişi

Berkay Özcan'ı isteyen Galatasaray'dan Başakşehir'e Berkan Kutlu'lu yeni teklif

04.08.2022 10:20
Berkay Özcan'ı isteyen Galatasaray'dan Başakşehir'e Berkan Kutlu'lu yeni teklif

Taylan Antalyalı'yı takasta kullanarak Başakşehir'den Berkay Özcan'ı isteyen Galatasaray, bu önerinin reddedilmesinin ardından şimdi de Berkan Kutlu ve 4 milyon avro teklif etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un en çok istediği oyunculardan biri de Berkay Özcan. Ligde şampiyon yaptığı Başakşehir'den eski öğrencisi olan Berkay'ın transferini yönetimden ısrarla talep eden genç çalıştırıcının isteği üzerine pazarlıklar başlamıştı.

TAYLAN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Galatasaray, bu süreçte ilk olarak Taylan'ı önerdi ancak 6 milyon avro talep eden İstanbul temsilcisi takası reddetti.

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu satmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Göksel Gümüşdağ'ın sözlerinden sonra da iki taraf arasında birkaç görüşme daha yapıldı.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Sarı-kırmızılılar bu sefer kesenin ağzını açarken Başakşehir'e geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan 4 milyon avroya alınan Berkan Kutlu artı 4 milyon avro daha bonservis ücreti önerildi.

YORUMLAR
500
Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi

Taylan Antalyalı, Berkay Özcan, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berkay Özcan'ı isteyen Galatasaray'dan Başakşehir'e Berkan Kutlu'lu yeni teklif - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Altında yükseliş sürüyor! Gram altın 1.024 liradan alıcı buluyor
10:20 Berkay Özcan'ı isteyen Galatasaray'dan Başakşehir'e Berkan Kutlu'lu yeni teklif
10:20 DDK Başkanı Arıncı: KPSS'ye yönelik incelemeler devam ediyor, hiçbir gencimizin hakkını yedirmeyiz
10:18 Yeni güne düşüşle başlayan Dolar/TL, 17,95 seviyesinden işlem görüyor
10:12 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin annesi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı
10:07 Fenerbahçe, Avrupa Ligi ön eleme ilk maçında Slovacko'yu ağırlıyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
10:09 ABD polisi vahşette sınır taınımıyor! Trafik denetimden kaçan Arap asıllı gencin kafatasını ve leğen kemiğini kırdı
10:01 AK Parti'den "İstanbul'un Kayıp 1000 Günü" toplantısı! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 3 yılı anlatıldı
09:54 Nureddin Nebati, yabancı bakana verdiği 'enflasyon' cevabını açıkladı: Siz yüzde 10'la sokağa çıkamıyorsunuz
09:43 Taşıyıcı annelik teklifini kabul eden fenomen yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 10:38:42. #1.12#
SON DAKİKA: Berkay Özcan'ı isteyen Galatasaray'dan Başakşehir'e Berkan Kutlu'lu yeni teklif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement