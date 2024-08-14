Berkay Özcan: 'Kazanıp play-off'lara kalmak istiyoruz' - Son Dakika
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Berkay Özcan: 'Kazanıp play-off'lara kalmak istiyoruz'

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Başakşehir'in başarılı futbolcusu Berkay Özcan, Iberia maçını kazanıp Konferans Ligi'nde play-off'lara kalmak istediklerini söyledi.

14.08.2024 20:10
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- Berkay Özcan: "Kazanıp play-off'lara kalmak istiyoruz"

İSTANBUL - Başakşehir'in başarılı futbolcusu Berkay Özcan, Iberia maçını kazanıp Konferans Ligi'nde play-off'lara kalmak istediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Başakşehir, yarın saat 20.45'te evinde Gürcistan ekibi Iberia ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Berkay Özcan, karşılaşmayla ilgili düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Çağdaş Atan ile birlikte soruları yanıtladı. Yarınki mücadeleyi değerlendiren Özcan, "Yarın bizi sert bir maç bekliyor. Maçı kazanıp play-off'lara kalmak istiyoruz. Takımda iyi bir hava var. Oyuncular mutlu. Herkes iyi performans gösteriyor" diye konuştu.

"İyi bir oyunla Avrupa'da kalmak istiyoruz"

Avrupa kupalarında oynamanın önemine dikkat çeken Özcan, performansıyla ilgili gelen soruya, "Avrupa'da oynamak bir oyuncu için keyif verici. Bizim de genç takımımız var. Takımla iyi işler yapmayı hedefliyoruz. Ligde ilk 4-5'te bitirmek, yine Avrupa'da oynamak için her şeyi yapmak istiyoruz. İyi bir oyunla Avrupa'da kalmak istiyoruz. Takımda bu güç var. Benim açımdan, topsuz oyunumu geliştiriyorum. Bunlar benim pozisyonum için bugünkü futbolda çok önemli" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Berkay Özcan: 'Kazanıp play-off'lara kalmak istiyoruz' - Son Dakika

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