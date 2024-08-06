Spor

Berke Akçam Olimpiyatlarda yarı finale çıktı.

Türk spor tarihinde atletizm 400 metre engel branşında ilk defa 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na iki sporcuyla katılan millilerde Yasmani Copello elenirken Berke Akçam olimpiyatlarda yarı finale çıktı.

Atletizm Erkekler 400 Metre Engelde dün elemelerde piste çıkan milli sporcularımız Yasmani Copello elenirken Berke Akçam ise repesajdan yarı finale çıktı. Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Atletizm tarihinde ilk defa bronz madalya kazanan ve 3. seride koşan Yasmani Copello 50.72'lik dereceyle 8. olmuştu. Copello, bugün yapılan repesaja sakatlığı nedeniyle çıkmadı ve elendi. Tek sporcuyla mücadele eden Millilerde Berke Akçam dün yapılan elemelerde 5. seride 49.49 koşarak 5. Olmuş ve repesaja çıkma hakkı elde etmişti. Milli Sporcumuz Berke Akçam, bugün repesajda piste çıktı. Akçam, 5'inci kulvarda 4 rakibiyle yarıştı ve 48.72 koşarak yarı finale çıktı.