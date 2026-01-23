Berke Özer, 35. saniyede gol yedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Celta Vigo ile Lille karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan İspanyol ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

BERKE ÖZER İÇİN TALİHSİZ BAŞLANGIÇ

Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, kariyerinin en erken gollerinden birini yedi. Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Swedberg'in golüne engel olamayan Berke Özer, maça şanssız bir başlangıç yaptı.

KIRMIZI KARTA RAĞMEN GALİBİYET

Celta Vigo, 29. dakikada Sotelo'nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Buna rağmen oyundaki kontrolü elden bırakmayan İspanyol temsilcisi, ikinci yarıda farkı artırdı. 69. dakikada Starfelt'in golüyle skor 2-0'a geldi.

LILLE'İN ÇABASI YETMEDİ

Lille, 86. dakikada Giroud'nun golüyle farkı bire indirse de kalan dakikalarda eşitliği sağlayamadı. Karşılaşma Celta Vigo'nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

PUAN DURUMU NETLEŞTİ

Bu sonucun ardından Lille 9 puanda kaldı ve 21. sırada yer aldı. Celta Vigo ise puanını 12'ye yükselterek 14. sıraya çıktı ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'e kalmayı garantiledi.