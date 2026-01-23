Berke Özer, 35. saniyede gol yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Berke Özer, 35. saniyede gol yedi

Berke Özer, 35. saniyede gol yedi
23.01.2026 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Celta Vigo ile Lille karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan İspanyol temsilcisi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, karşılaşmaya şanssız başladı. Mücadelenin henüz 35. saniyesinde topu ağlarında gören Berke Özer, kariyerinin en erken yediği gollerinden birine engel olamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Celta Vigo ile Lille karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan İspanyol ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

BERKE ÖZER İÇİN TALİHSİZ BAŞLANGIÇ

Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, kariyerinin en erken gollerinden birini yedi. Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Swedberg'in golüne engel olamayan Berke Özer, maça şanssız bir başlangıç yaptı.

KIRMIZI KARTA RAĞMEN GALİBİYET

Celta Vigo, 29. dakikada Sotelo'nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Buna rağmen oyundaki kontrolü elden bırakmayan İspanyol temsilcisi, ikinci yarıda farkı artırdı. 69. dakikada Starfelt'in golüyle skor 2-0'a geldi.

LILLE'İN ÇABASI YETMEDİ

Lille, 86. dakikada Giroud'nun golüyle farkı bire indirse de kalan dakikalarda eşitliği sağlayamadı. Karşılaşma Celta Vigo'nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

PUAN DURUMU NETLEŞTİ

Bu sonucun ardından Lille 9 puanda kaldı ve 21. sırada yer aldı. Celta Vigo ise puanını 12'ye yükselterek 14. sıraya çıktı ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'e kalmayı garantiledi.

Berke Özer, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berke Özer, 35. saniyede gol yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 123456 123456:
    Berke ne zaman milli oldu la. milli takım kampını terk edip giden bu değil miydi? 7 0 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    Demekki ne oluyor. futbol olabiliyor. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:48:50. #7.11#
SON DAKİKA: Berke Özer, 35. saniyede gol yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.