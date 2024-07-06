Berlin'de Türk taraftarlar sokakları kırmızı-beyaza boyadı - Son Dakika
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Spor

Berlin'de Türk taraftarlar sokakları kırmızı-beyaza boyadı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde Berlin'de Türk taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı. Kent meydanında dev Türk bayrakları açıldı ve Türkiye lehine tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar, Milli Takım formalarıyla bir araya gelerek görsel şölen oluşturdu. Maç saatini bekleyen taraftarlar, galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını dile getirdi.

06.07.2024 23:21
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- Berlin'de heyecan zirveye taşındı

Türk taraftarlar sokakları kırmızı-beyaza boyadı

BERLİN - A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçı öncesinde Türk taraftarlar heyecanı zirveye taşıdı. Kent meydanında dev Türk bayrakları açılırken, Türkiye lehine tezahüratlar yapıldı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma için başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinden Türk taraftarlar Berlin'e akın etti. Günün erken saatlerinden itibaren şehirde yoğunluğunu artıran futbolseverler, daha sonra Breitscheidplatz meydanında toplandı. Milli Takım formalarıyla bir araya gelen taraftarlar Türk bayraklarıyla da görsel şölen oluştururken, maç öncesi heyecanı artırdı. Milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen men cezasına tepki olarak birçok taraftarın 'bozkurt' işareti yaptığı görüldü. Bir taraftarın kurt maskesiyle dolaşması ise dikkatleri üzerine çekti.

Turnuva boyunca A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmaları oynadığı kentlerde yoğun destek veren taraftarlar bugün de Berlin'de kenti kırmızı-beyaza çevirdi. Açılan dev Türk bayrağıyla birlikte meşaleler yanarken, alana gelen Mehter Takımı da çaldıkları marşlarla taraftarların coşkusuna ortak oldu. Maç saatini beklemeye başlayan taraftarlar, Hollanda maçında Milli Takımın sahadan galibiyetle ayrılacağından emin olduklarını paylaştılar.

Kaynak: İHA

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