Berna Gözbaşı: "Daha güzel günler göreceğiz" - Son Dakika
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Berna Gözbaşı: "Daha güzel günler göreceğiz"

03.03.2022 10:24
Berna Gözbaşı: "Daha güzel günler göreceğiz"

Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, hem ligde hem de kupada yollarına devam ettiklerini ve güzel günler göreceklerini söyledi.

Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, hem ligde hem de kupada yollarına devam ettiklerini ve güzel günler göreceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Beşiktaş'ı eleyerek adını yarı finale yazdıran Yuktel Kayserispor'da büyük sevinç var. Hem ligde hem de kupada yollarına devam ettiklerini ve güzel günler göreceklerini ifade eden Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada; "Bu kupa Kayserisporumuza yakışır. Tek ruh altında toplandık, başarıya şartlandık, hedeflerimiz var. Önemli olan sürdürülür başarı, biz bu yolda gidiyoruz. Hem ligde, hem kupada yolumuza devam edeceğiz. Bütün futbolcularımızı, teknik yönetimi kutluyorum. Daha güzel günler göreceğiz. Yarı finaldeyiz. Üç büyüklerden ikisini eleyerek yolumuza devam ediyoruz. Son haftaların en iyi, en çok alkış alan, gündemde olan futbol takımıyız. Futbol kamuoyunun alkışları, takımımızın yükselişi hepimizi gururlandırıyor" dedi. - KAYSERİ

Berna Gözbaşı: Daha güzel günler göreceğiz

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Türkiye Kupası, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Berna Gözbaşı: 'Daha güzel günler göreceğiz' - Son Dakika


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