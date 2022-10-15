Berna Gözbaşı: "Dönüm noktası olan maçlardan biriydi" - Son Dakika
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Berna Gözbaşı: "Dönüm noktası olan maçlardan biriydi"

15.10.2022 23:37

- Berna Gözbaşı: "Dönüm noktası olan maçlardan biriydi" Yukatel Kayserispor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Dönüm noktası olan maçlardan biriydi" dedi.

- Berna Gözbaşı: "Dönüm noktası olan maçlardan biriydi"

KAYSERİ - Yukatel Kayserispor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Dönüm noktası olan maçlardan biriydi" dedi.

Kayserispor evinde ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kayserispr Başkanı Berna Gözbaşı, " Bartın'da elim bir maden kazasında kaybettiğimiz şehitlerimize rahmet diliyorum. Ülkemizin bu tür kazaları bir daha yaşamamasını temenni ediyorum. Bizim yerimizi belli edecek çok önemli ve dönüm noktası olan maçlardan biriydi. O yüzden tüm takımızı, bu oyunu kurgulayan teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bugün RHG Enertürk Enerji ile bir imza töreni gerçekleştirdik. Onların enerjisini bugün ilk maçımızda hissetmiş olduk. Galibiyetimizi bütün şehrimiz adına, camiamız adına kutluyorum. İyi oldu, moral oldu, tam zamanında oldu. Evimizde hiç yenilmiyorduk. Bir önceki maçta 'bir kazaya uğradık' demiştim. O kaza dışında bugün yine ülkemizin önemli takımlarından Galatasaray'a karşı galip gelerek, bunu göstermiş olduk. Bütün Anadolu takımlarında olduğu gibi zorluklar yaşıyoruz. Bu zorluklara rağmen bu azmi, inancı ve disiplini bırakmayan Çağdaş hocama ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız muhteşemdi. Hiç susmadılar. Bu enerji stadımızın enerjisine, taraftarımızın enerjisine yaradı. Sonu güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Başkan Berna Gözbaşı taraftarlarla birlikte tezahüratlarda bulundu.

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Kaynak: İHA

Berna Gözbaşı, Kayserispor, Galatasaray, Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berna Gözbaşı: 'Dönüm noktası olan maçlardan biriydi' - Son Dakika

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