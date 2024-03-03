- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Muçi'nin ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
60. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Muslera'dan seken top Omar Colley'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
90. dakikada Omar Colley'in Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareketi hakem Halil Umut Meler faul olarak değerlendirdi ve sarı kart verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek Colley'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Amartey (Ghezzal dk. 60), Al Musrati, Rashica (Aboubakar 80), Muçi, Cenk Tosun (Muleka dk. 80), Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Rebic, Worrall, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Fernando Santos
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira (Vinicius dk. 90+4), Kerem Demirbay (Ndombele dk. 90+4), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Berkan Kutlu dk. 85), Kerem Aktürkoğlu (Tete dk. 90+8), Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Yiğit Akman, Efe Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Al Musrati (dk. 2 k.k.) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Omar Colley (dk.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş 0 - Galatasaray 1: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu - Son Dakika
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