Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK İlk Yarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK İlk Yarısı

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 1-0 önde kapattı. Gol: Immobile (31' penaltı).

10.03.2025 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sağ taraftan Rashica'nın pasında penaltı noktası sağında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada Immobile'nin kafa pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rafa Silva, savunmada Viana'yı geçmek isterken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, direkt penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Immobile, sağ tarafa yerden yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0

33. dakikada Maxim'in pasında ceza yayı sol tarafından Kozlowski'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+3. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Kozlowski'nin pasında sol çaprazda Arda Kızıldağ'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Paulista, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Muçi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu, Ogün Özçiçek, N'Daiye, Maxim, Kozlowski, Okereke, Boateng

Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Lungoyi, Semih Güler, Kenan Kodro, Mbakata, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Immobile (dk. 31 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Boateng, Viana, Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK İlk Yarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Şeyma Subaşı’ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat
Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti

21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
20:50 Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
19:16 Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
18:55 Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
09:23 Şeyma Subaşı’ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat
08:58 Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
08:50 Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
08:50 TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
08:20 FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
08:16 Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
08:09 Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu
08:07 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 22:14:31. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK İlk Yarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.