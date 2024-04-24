Beşiktaş, 2023-24 Hentbol Sezonu'nu lider tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, 2023-24 Hentbol Sezonu'nu lider tamamladı

Beşiktaş, 2023-24 Hentbol Sezonu\'nu lider tamamladı

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nde 22 haftalık normal sezon sona erdi. Beşiktaş Safi Çimento'nun birinci olarak tamamladığı Erkekler Süper Ligi'nde normal sezonu 1, 2, 3 ve 4'üncü sırada arasında tamamlayan takımlar Play-off Şampiyonluk Etabı oynarken, sezonu 5, 6, 7 ve 8'inci sırada tamamlayan takımlar 'Play-Off Sıralama Etabı' oynayacak.

24.04.2024 20:58  Güncelleme: 21:04
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2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nde 22 haftalık normal sezon, bugün oynanan karşılaşmalar ile ererken, Beşiktaş ligi ilk sırada tamamladı.

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nde 22 haftalık normal sezon sona erdi. Beşiktaş Safi Çimento'nun birinci olarak tamamladığı Erkekler Süper Ligi'nde normal sezonu 1, 2, 3 ve 4'üncü sırada arasında tamamlayan takımlar Play-off Şampiyonluk Etabı oynarken, sezonu 5, 6, 7 ve 8'inci sırada tamamlayan takımlar "Play-Off Sıralama Etabı" oynayacak.

Buna göre Şampiyonluk Etabı ilk tur müsabakaları; birinci (Beşiktaş) tamamlayan takım ile dördüncü (Spor Toto) tamamlayan takım; ikinci (Sakarya BBSK) tamamlayan takım ile üçüncü (Beykoz Belediyesi) tamamlayan takım arasında oynanacak. Şampiyonluk etabı ilk tur müsabakaları; üç müsabakalık serilerde, iki galibiyet üzerinden oynanacak. Bu serinin ilk iki maçı normal sezonu üst sırada tamamlayan takımın, üçüncü maçı normal sezonu daha alt sırada tamamlayan takımın sahasında oynanacak. Şampiyonluk etabı ilk tur müsabakalarında iki maç galip gelerek rakibini eleyen iki takım finale yükselecek. Play-Off Şampiyonluk Etabı final serisi ise beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanacak.

Normal lig sezonunu beş ile sekizinci sıra arasında bitiren takımlar sıralama etabı oynayacak. Sıralama etabı ilk tur müsabakaları; beşinci tamamlayan takım ile sekizinci tamamlayan takım; altıncı tamamlayan takım ile yedinci tamamlayan takım arasında oynanacak.

Erkekler Süper Ligi 22. hafta sonuçları:

Rize Belediyesi 33-56 Beykoz Belediyesi

Trabzon BBSK 30-33 Köyceğiz Belediyesi

Spor Toto 31- 24 İzmir BBSK

Sakarya BBSK 41-34 Nilüfer Belediyesi

Beşiktaş Safi Çimento 51-23 Bahçelievler Belediyesi - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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