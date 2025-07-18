Beşiktaş\'a bahaneler sunup durdu! Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşan ancak daha sonrasında çeşitli bahaneler sunarak İstanbul'a gelişini 3 kez erteleyen Kyle Walker-Peters'ın Siyah-beyazlılara transferi iptal olmuştu. İngiliz sağ bekin yeni adresi belli oldu.

WEST HAM'A GİDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters, Premier Lig ekibi West Ham United ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi. Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Walker-Peters, kariyerine yeniden Premier League'de devam edecek.

SEZON PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.