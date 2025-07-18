Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşan ancak daha sonrasında çeşitli bahaneler sunarak İstanbul'a gelişini 3 kez erteleyen Kyle Walker-Peters'ın Siyah-beyazlılara transferi iptal olmuştu. İngiliz sağ bekin yeni adresi belli oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters, Premier Lig ekibi West Ham United ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi. Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Walker-Peters, kariyerine yeniden Premier League'de devam edecek.
2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a bahaneler sunup durdu! Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor - Son Dakika
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