Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Beşiktaş deplasmanda A. Efes'i 75-64 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik
A. Efes: Larkin 13, Nwora 19, Dozier, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 4, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2, Smits 6, Thompson 2, Poirier
Başantrenör: Luca Banchi
Beşiktaş: Allman 7, Mathews 25, Needham 8, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 3, Morgan 12, Sleva 8, Terry 10, Plavsic
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 18-23 (Beşiktaş lehine)
Devre: 37-42 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 52-55 (beşiktdaş lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, A. Efes'i Yenerek Seriyi Eşitledi - Son Dakika
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