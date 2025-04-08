Beşiktaş\'a Emirhan Topçu\'dan kötü haber

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının başında sakatlanan stoperi Emirhan Topçu'nun son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ÜST ADALESİNDE GERİLME VE ÖDEM VAR

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın 17. dakikasında uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlılarda bu sezon savunmanın değişilmez isimlerinden olan Emirhan Topçu, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında Emirhan'ın yerine giren diğer bir stoper Tayyip Talha Sanuç da kırmızı kart görmüştü.