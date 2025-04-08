Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber - Son Dakika
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Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber

Beşiktaş\'a Emirhan Topçu\'dan kötü haber

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Emirhan Topçu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Emirhan, ligin 31. haftasında iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

08.04.2025 16:54
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçının başında sakatlanan stoperi Emirhan Topçu'nun son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ÜST ADALESİNDE GERİLME VE ÖDEM VAR

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın 17. dakikasında uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlılarda bu sezon savunmanın değişilmez isimlerinden olan Emirhan Topçu, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında Emirhan'ın yerine giren diğer bir stoper Tayyip Talha Sanuç da kırmızı kart görmüştü.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, 9. dakikada sakatlanmıştı. Tedavisinin ardından oyuna bir süre devam eden ve kendisini deneyen Emirhan, daha sonra 15. dakikada bir kez daha kendisini yere bırakmış ve oyundan çıkmıştı. 24 yaşındaki stoperin yerine 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil olmuştu. Emirhan, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Başakşehir, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Ödem, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber - Son Dakika
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