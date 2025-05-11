Beşiktaş, Adana Demirspor’a Üç Değişiklikle Çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş, Adana Demirspor’a Üç Değişiklikle Çıktı

Beşiktaş, Adana Demirspor’a Üç Değişiklikle Çıktı

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında Fenerbahçe karşısındaki 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

11.05.2025 19:21
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Adana Demirspor karşısında son oynadıkları Fenerbahçe maçı 11'ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Fenerbahçe maçına göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Norveçli teknik adam, sarı kart cezalısı olan Mert Günok, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerine Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai ve Ciro Immobile'ye şans verdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Siyah-beyazlılar Adana Demirspor karşısına; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Feliz Uduokhai, Arthur Masuaku, Alex Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11'i ile sahaya çıktı.

Kartal'da Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

Kaleye Mert'in yerine Ersin

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu, bugün Adana Demirspor karşısında kaleyi koruyacak.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 32 maçın 31'inde forma giyen Mert Günok, 7 UEFA Avrupa Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa maçında da kaleyi korudu.

Tecrübeli eldiven Mert Günok'un yerine kaleyi koruyacak olan Ersin Destanoğlu ise bu sezon 10. haftada oynanan Galatasaray maçının ardından 2. kez bir maçta kaleyi koruyacak.

Beşiktaş'tan futbolcu annelerine jest

Siyah-beyazlılarda maç öncesi açıklanan kadro paylaşımında Anneler Günü'ne özel olarak 11'de ve yedeklerde yer alan oyuncuların forma numaralarının karşısına annelerinin ismi yazıldı.

Felix Uduokhai 6 maç sonra 11'de

Beşiktaş'ta Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, yaşadığı sakatlığın ardından geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında sonradan oyuna girerek forma özlemine son vermişti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından şans verilen Felix, ligde 6 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Adana Demirspor’a Üç Değişiklikle Çıktı - Son Dakika

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