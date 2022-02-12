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Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

12.02.2022 14:20
Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, ayak tenisinin ardından 5'e 2 çalışmasıyla devam ettiği ve çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Sevgililer Günü, Adana Demirspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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