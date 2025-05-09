Beşiktaş Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL
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