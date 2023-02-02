Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini hamlesi! Fatih Karagümrük'ün kapısını çaldılar - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini hamlesi! Fatih Karagümrük'ün kapısını çaldılar

02.02.2023 16:51

Beşiktaş, adı Fenerbahçe ile anılan Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini için hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcu için 2.5 milyon euro isteyen Fatih Karagümrük'le görüşmelere başladı. Pazarlıklar sonucunda anlaşma sağlanırsa Borini, Beşiktaş forması giyecek.

Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için harekete geçen Beşiktaş, İstanbul ekibiyle pazarlık masasına oturdu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fabio Borini için 2.5 milyon euro istiyor. Bu rakamı aşağıya çekmek isteyen Beşiktaş, Karagümrük ile yürüttüğü görüşmeden sonuç alırsa yıldız futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirecek. Borini'nin adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Borini'ye yeni kontrat teklif etti. Ancak İtalyan futbolcu, bu teklifi kabul etmedi.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini hamlesi! Fatih Karagümrük'ün kapısını çaldılar - Son Dakika
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