Beşiktaş aktivasyon çalışması yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş aktivasyon çalışması yaptı

12.07.2022 13:50
Beşiktaş aktivasyon çalışması yaptı

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı çalışma ile devam etti.

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı çalışma ile devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, aktivasyon çalışmasıydı. İdman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, kondisyon koşuları ve iki takım halinde yapılan oyun çalışmaları ile sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.


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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Kaynak: DHA

Valerien Ismael, Avusturya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş aktivasyon çalışması yaptı - Son Dakika

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