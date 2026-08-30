Beşiktaş, Al-Musrati ile yolları ayırdı
Beşiktaş, Libyalı futbolcu Moatasem Al-Musrati'nin sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.
Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al-Musrati ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin sona erdirildiği belirtildi.
Al-Musrati, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Al-Musrati ile yolları ayırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?