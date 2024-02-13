Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullandı - Son Dakika
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Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullandı

Beşiktaş, Al-Musrati\'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullandı

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde kadrosuna kattığı Libyalı orta saha Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu. Kulüp, oyuncuyla 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

13.02.2024 18:59  Güncelleme: 18:59
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Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euro satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde kadrosuna kattığı Libyalı orta saha Al-Musrati ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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