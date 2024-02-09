Beşiktaş, Al-Musrati transferi için Braga ile görüşmelere başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Al-Musrati transferi için Braga ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Al-Musrati transferi için Braga ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha Al-Musrati'nin transferi için Braga ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı ekip, Al-Musrati'nin kiralama ve kalıcı transferi için Braga ile görüşmelere başladıklarını duyurdu.

09.02.2024 20:39  Güncelleme: 20:39
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Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha Al-Musrati'nin transferi için Braga ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Al Musrati için Braga ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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