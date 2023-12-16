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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kadro dışı bırakılan isimler bireysel olarak çalışırken, sakatlığı devam eden Rosier antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
16.12.2023 - 19:28,  Güncelleme: 19:30
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Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA KADRO DIŞI BIRAKILAN İSİMLER BİREYSEL OLARAK ÇALIŞTI

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Aboubakar, Bailly, Ghezzal ve Onana,  atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan sakatlığı devam eden Rosier ise antrenmanda yer almayan isim oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA
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