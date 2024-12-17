Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL