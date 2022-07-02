Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı

Asgari ücretliden sonra sıra emekli ve memurda! İşte yapılması muhtemel zam oranları

Helikoptere şans eseri binmeyen yakın koruma hakim karşısında! İlk sözleri bakın ne oldu

Beşiktaş, Alex Teixeira ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı. Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüştü. Oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi feshetme konusunda ikna etti. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Brezilyalı oyuncu ile yollar tamamen ayrılacak.

4 GOL KAYDETTİ

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Geçen sezon Beşiktaş ile 31 maça çıkan Teixeira 4 gol attı, 1 asist yaptı.