Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı

02.07.2022 15:10

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu, Alex Teixeira ile ayırdı. Beklentileri karşılayamayan oyuncu Siyah beyazlılarla yaptığı görüşmede sözleşme fesih konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Alex Teixeira ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı. Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüştü. Oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi feshetme konusunda ikna etti. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Brezilyalı oyuncu ile yollar tamamen ayrılacak.

4 GOL KAYDETTİ

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Geçen sezon Beşiktaş ile 31 maça çıkan Teixeira 4 gol attı, 1 asist yaptı.

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Kaynak: DHA

Alex Teixeira, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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