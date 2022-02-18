Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda istasyonlardan oluşan parkurlarda denge ve kondisyon çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.

Antrenman çift kale taktik maçıyla sona erdi.