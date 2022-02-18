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Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

18.02.2022 20:39
Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda istasyonlardan oluşan parkurlarda denge ve kondisyon çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.

Antrenman çift kale taktik maçıyla sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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