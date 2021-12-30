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Beşiktaş-Altay maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Altay maçının ardından

30.12.2021 23:48
Beşiktaş-Altay maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş'a 1-0 yenilerek elenen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, iyi mücadele etmelerine rağmen tur atlamayı başaramadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş'a 1-0 yenilerek elenen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, iyi mücadele etmelerine rağmen tur atlamayı başaramadıklarını söyledi.

Denizli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki takımın da tur atlamasının sürpriz olmayacağını belirterek, "Beşiktaş evinde oynamanın da avantajını kullandı. Yeteri kadar pozisyona girdik ama şartların bu büyük mücadelede istediğimiz sonuca ulaşmamızda yetmediğini gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Yedikleri golün yanı sıra buldukları pozisyonları değerlendirememenin sıkıntısını yaşadıklarını vurgulayan Denizli, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Beşiktaş karşısında bazı oyuncuların görev almadığını kaydeden Denizli, "Bazıları da oynayacağımız ilk lig maçında görev yapmayacak, Afrika Kupası'na gidecek oyuncu var. Transferde ihtiyaç duyduğumuz bölgeler var, karşılayabilirsek ciddi avantaj olur." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında fikstür avantajını iyi kullanmak gerektiğini anlatan Denizli, şunları kaydetti:

"İlk yarıda deplasman maçımız fazlaydı. Takıma olan güvenim sarsılmaz. Burası yetiştiğim camia. Burada bulunduğum pozisyon ve hissettiklerimle farklı konumdayım. Zorlu dönem yaşadık. Uzun süreli kötü seri oldu, telafi edeceğiz. Bu takım böyle mücadele ettiği sürece zorlukların üstesinden mutlaka geleceğiz."

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Türkiye Kupası, Beşiktaş, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Altay maçının ardından - Son Dakika Spor


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