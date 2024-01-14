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Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sol dizinde ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavi süreci önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic\'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
14.01.2024 - 13:58,
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Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Amir Hadziahmetovic hakkında açıklama yayımladı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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