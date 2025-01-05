SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Murat Ciner
BEŞİKTAŞ FIBABANKA : Martin 32, Mathews 11, Allman 6, Plavsic 7, Kerem Konan 2, Berk Uğurlu 7, Sleva 12, Terry 7, Yiğit Arslan 3
ANADOLU EFES: Bryant 8, Willis 5, Oturu 15, Nwora 4, Rıdvan Öncel 2, Larkin 8, Beaubois 3, Ercan Osmani 6, Poirier 13, Erkan Yılmaz 2, Doğuş Özdemiroğlu 4
1'İNCİ PERİYOT: 26-18
DEVRE: 50-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-57
Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 13'üncü haftasında Beşiktaş evinde Anadolu- Efes'i ağırladı. Çok tempolu başlayan karşılaşmada Beşiktaş başından sonuna kadar önde götürdüğü maçı 87-70 kazanmayı başardı. Siyah-beyazlı takımda Kelan Martin attığı 32 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Anadolu Efes'i 87-70 ile Geçti - Son Dakika
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