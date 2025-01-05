Beşiktaş, Anadolu Efes'i 87-70 ile Geçti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Anadolu Efes'i 87-70 ile Geçti

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Anadolu Efes'i evinde 87-70'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ta Kelan Martin, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

05.01.2025 20:17
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SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Murat Ciner

BEŞİKTAŞ FIBABANKA : Martin 32, Mathews 11, Allman 6, Plavsic 7, Kerem Konan 2, Berk Uğurlu 7, Sleva 12, Terry 7, Yiğit Arslan 3

ANADOLU EFES: Bryant 8, Willis 5, Oturu 15, Nwora 4, Rıdvan Öncel 2, Larkin 8, Beaubois 3, Ercan Osmani 6, Poirier 13, Erkan Yılmaz 2, Doğuş Özdemiroğlu 4

1'İNCİ PERİYOT: 26-18

DEVRE: 50-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-57

Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 13'üncü haftasında Beşiktaş evinde Anadolu- Efes'i ağırladı. Çok tempolu başlayan karşılaşmada Beşiktaş başından sonuna kadar önde götürdüğü maçı 87-70 kazanmayı başardı. Siyah-beyazlı takımda Kelan Martin attığı 32 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Anadolu Efes'i 87-70 ile Geçti - Son Dakika

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