Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor

Beşiktaş Angel Di Maria\'yı kadrosuna katıyor

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Angel Di Maria transferi hakkında konuştu. Di Maria'yı Copa America'dan sonra almayı planladıklarını söyleyen Yücel, "Copa Amerika'dan sonra almaya gideceğiz. Turnuva sonrası kararını vereceğini söyledi. Müjde demeyelim de bekliyoruz diyelim" dedi.

29.06.2024 08:34
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Son olarak Rafa Silva'yı kadrosuna katan Süper Lig devi Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Arjantinli yıldız Angel Di Maria transferi için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH ALACAĞIZ"

Gündem Beşiktaş'a açıklamalarda bulunan Yücel, "Angel Di Maria!yı almaya gidecek misiniz?" sorusuna, "Copa Amerika'dan sonra almaya gideceğiz. Turnuva sonrası kararını vereceğini söyledi. Müjde demeyelim de bekliyoruz diyelim. Beklenti oluşturmayalım. Çok beklenti oluştu. Bende de oluştu ama sakin gitmekte fayda var. Teklifimizi yaptık. Cevabını bekliyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık" yanıtını verdi. 36 yaşındaki deneyimli oyuncuya oyuncuya 1 yıllığına 10 milyon euroluk ücret teklif edildi.

32 GOLE KATKI SAĞLADI

36 yaşındaki yıldız futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Tecrübeli kanat oyuncusu geride kalan sezonda 48 maçta 17 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz: 4.lik için yeterli bir oyuncu 1 3 Yanıtla
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