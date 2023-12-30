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Beşiktaş, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 98-70 yenerek galibiyetini sürdürdü. Beşiktaş'ın en skorer oyuncuları Evans 24, Nogic 26 ve Li 18 oldu.

Beşiktaş, Antalya Büyükşehir Belediyespor\'u farklı mağlup etti
30.12.2023 - 21:33,
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Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Ali Şakacı, Ramazan Sezer Baran, Barış Turgut

Beşiktaş: Lazic 5, Evans 24, Elif Bayram 8, Nogic 26, Li 18, Elif Ülkü, Ceyda Conker 2, Şevval Sıla Kaplan 2, Zeynep Can 1, Zümrüt Karahan, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 10

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 7, Brown 19, Henderson 15, Lucet 7, Helin Boybeyi 8, Niray Sena Aral 3, Günesh Denise Karaoğlan 4, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir 2, Özge Kavurmacıoğlu 5

1. Periyot: 22-16

Devre: 45-31

3. Periyot: 72-48

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 98-70 yendi.

Kaynak: AA
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