Beşiktaş, Antalyaspor\'a 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada kazandığı topla sağ kanattan topla ceza sahasına giren Rashica'nın içeriye çevirdiği pasta Ernest Muçi, plase vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2
75. dakikada Rashica'nın pasında topla buluşan Muleka, ceza sahası sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
77. dakikada Aboubakar ile paslaşan Rashica'nın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Helton Leite, topu oyun alanına çeldi.
78. dakikada Aboubakar'ın pasıyla topu kontrol eden Muçi'nin sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta Helton Leite gole izin vermedi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta Erdoğan, kaleye giden meşin yuvarlağı ayağıyla çelerken, seken topu Muleka kaleye gönderdi. Savunmadan seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90+5. dakikada Rashica'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Mert'in kafa vuruşunda Naldo'dan seken topu savunma uzaklaştırdı. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, Naldo'nun elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
90+10. dakikada penaltı atışını kullanan Rashica, topu filelere gönderdi. Hakem Burak Pakkan, Rashica'nın atışı kullandığı sırada meşin yuvarlağa iki kere dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Joe Worrall, Omar Colley, Emrecan Terzi, Daniel Amartey (Jackson Muleka dk. 46), Milot Rashica, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Vincent Aboubakar dk. 60), Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ante Rebic
Teknik Direktör: Fernando Santos
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı (Naldo dk. 46), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Ömer Toprak dk. 84), Erdoğan Yeşilyurt, Jakub Kaluzinski, Van de Streek, Dario Saric (Erdal Rakip dk. 90), Ramzi Safuri (Ufuk Akyol dk. 76), Sam Larsson (Zymer Bytyqi dk. 90), Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Deni Milosevic, Emre Uzun, Britt Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Ernest Muçi (dk. 46) (Beşiktaş), Bünyamin Balcı (dk. 5), Adam Buksa (dk. 38 pen.) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Gedson Fernandes, Joe Worrall (Beşiktaş), Ramzi Safuri, Adam Buksa, Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor) - İSTANBUL
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın golünü Muçi atarken, Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa kaydetti. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı kazandı ancak gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanan Portekizli teknik direktör, son 2 maçta yenilgi aldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle üst üste 3. kez mağlup oldu ve taraftarı önünde de 2 maç üst üste kaybetti. Fernando Santos'un takımı, Tüpraş Stadyumu'nda toplamda 7 puan kaybetti.
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Muçi, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkarken, toplamda 508 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk golünü İstanbulspor maçında atmıştı.
İngiltere Emirates FA Cup'ta çeyrek finalin ilk 2 maçında Coventry ve Manchester City, yarı finale çıkmayı başardı. Coventry, Wolverhampton'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Manchester City ise Newcastle United'ı 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta goller Atal, Yusuf Erdoğan, Luis Nani ve Emre Akbaba'dan gelirken, Sivasspor'un tek golünü Koita attı. Adana Demirspor'dan Atal, maçın son dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, en son 2021-2022 sezonunun 11, 12, 13 ve 14. haftalarında böyle kötü bir seri yaşamıştı.
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