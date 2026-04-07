Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Nisan Cuma günü Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 top kapma oyunu oynadıktan sonra taktik çalışmalar gerçekleştirerek antrenmanı noktaladı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?