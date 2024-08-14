Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maçla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Yeni transfer Cher Ndour, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 16 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.