Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Cher Ndour da takımla ilk antrenmanına çıktı.

14.08.2024 22:00
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Cher Ndour, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maçla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Yeni transfer Cher Ndour da takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından cuma günü saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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