Beşiktaş, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Al Musrati maç kadrosunda yer almayacak.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Öte yandan, tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra ayak bileğinde impingement (sıkışma) sendromu ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al Musrati, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor'la karşılaşacak. - İSTANBUL
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Ankara'da düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda, Milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı 3 bant bilardo kadınlar kategorisinde bronz madalya elde etti. Şampiyonada birinciliği Therese Klompenhouwer, ikinciliği Jaimie Buelens kazandı. Kadınlar takım mücadeleleri ise yarın yapılacak ve şampiyona pazar günü sona erecek.
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Beşiktaş Futbol Takımı, Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası takım kampa girdi. Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Al Musrati ise maçta forma giyemeyecek.
Erzurum'da Türkiye Voleybol Federasyonu ile Ejder 3200 A.Ş işbirliğinde düzenlenen CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabı sona erdi. Organizasyonda erkeklerde Fransa birinci, Polonya ikinci, Türkiye üçüncü olurken, kadınlarda ise Türkiye birinci, Romanya ikinci, Türkiye-2 üçüncü oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yaptı. Oyuncular, çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. İlk 11'de forma giyen oyuncular ise rejenerasyon çalışmasıyla günü noktaladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Trabzon'a gidecek.
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Antalya'nın Kemer İlçesinde düzenlenen Karate 1-Premier Ligi, Türkiye'nin ilk uluslararası karate etkinliği olarak başladı. 60 ülkeden 376 sporcu katılım gösterirken, Türkiye 28 sporcuyla organizasyonda yer aldı. Etkinlik, Antalya'nın ardından Kahire ve Kazablanka'ya taşınacak.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, renkli görüntülerle devam ediyor. 389 minik yelkenci kıyasıya mücadele ediyor.
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