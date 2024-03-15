Beşiktaş, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Sakatlığı bulunan Al Musrati maç kadrosunda yer almayacak. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıyla geçti.

15.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:47
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Al Musrati maç kadrosunda yer almayacak.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Öte yandan, tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra ayak bileğinde impingement (sıkışma) sendromu ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al Musrati, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor'la karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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