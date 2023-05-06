Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geriye düştüğü maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Antalyaspor, 32. dakikada Ömer Toprak'ın kafa golüyle karşılaşmada öne geçti. Ev sahibi ekip ikinci yarıya 1-0'lık üstünlükle girdi.
Şenol Güneş ikinci yarının başında Alexandru Maxim'i oyundan aldı. Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Beşiktaş, 54. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle eşitliği buldu. Siyah-Beyazlılar köşe vuruşu organizasyonundan sonuca gitti. Kamerunlu forvet, son 9 maçta gol sevinci yaşadı.
Antalyaspor'da 83. dakikada Bünyamin Balcı kırmızı kart gördü. Redmond'a arkadan müdahalede bulunduğu tespit edilen Bünyamin, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle oyun dışında kaldı.
Bünyamin oyundan atıldıktan sonra Beşiktaş kaleyi ablukaya aldı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde önüne düşen topa çok sert vuran Cenk Tosun, Beşiktaş'ı geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçirdi.
Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar maçın son anlarında yine sahneye çıktı. 90+'da ağları sarsan Kamerunlu yıldız, maçın skorunu belirledi.
Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı. Siyah-Beyazlılar son 10 maçta Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken Antalyaspor ve Trabzonspor maçları ise beraberlikle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Antalyaspor'un kendi evinde 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe'den ikinciliği aldı - Son Dakika