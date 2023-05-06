Son Dakika: Antalyaspor'un kendi evinde 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe'den ikinciliği aldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geriye düştüğü maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İLK YARIDA ANTALYASPOR GÜLDÜ

Antalyaspor, 32. dakikada Ömer Toprak'ın kafa golüyle karşılaşmada öne geçti. Ev sahibi ekip ikinci yarıya 1-0'lık üstünlükle girdi.

MAXIM ÇIKTI ONUR GİRDİ

Şenol Güneş ikinci yarının başında Alexandru Maxim'i oyundan aldı. Onur Bulut oyuna dahil oldu.

ABOUBAKAR EŞİTLEDİ

Beşiktaş, 54. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle eşitliği buldu. Siyah-Beyazlılar köşe vuruşu organizasyonundan sonuca gitti. Kamerunlu forvet, son 9 maçta gol sevinci yaşadı.

BÜNYAMİN KIZARDI

Antalyaspor'da 83. dakikada Bünyamin Balcı kırmızı kart gördü. Redmond'a arkadan müdahalede bulunduğu tespit edilen Bünyamin, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle oyun dışında kaldı.

CENK ÖNE GEÇİRDİ

Bünyamin oyundan atıldıktan sonra Beşiktaş kaleyi ablukaya aldı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde önüne düşen topa çok sert vuran Cenk Tosun, Beşiktaş'ı geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçirdi.

FİŞİ ABOUBAKAR ÇEKTİ

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar maçın son anlarında yine sahneye çıktı. 90+'da ağları sarsan Kamerunlu yıldız, maçın skorunu belirledi.

SERİ 11 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı. Siyah-Beyazlılar son 10 maçta Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken Antalyaspor ve Trabzonspor maçları ise beraberlikle sonuçlandı.