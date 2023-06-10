Beşiktaş, Ante Rebic için Milan'a resmi teklif yaptı

Süper Lig devi Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, 29 yaşındaki Ante Rebic'in transferi için Milan'a resmi teklifte bulundu. İlk görüşme olumlu geçti. Siyah-beyazlılar, Hırvat futbolcu için İtalya ekibinden cevap beklemeye geçti.

5 GOLE KATKI VERDİ

Milan formasıyla bu sezon toplamda 31 maça çıkan Hırvat futbolcu, söz konusu mücadelelerde 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.