Beşiktaş, Ante Rebic için Milan'a resmi teklif yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, Ante Rebic için Milan'a resmi teklif yaptı

Beşiktaş, Ante Rebic için Milan'a resmi teklif yaptı

10.06.2023 18:07

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferi için Milan'a resmi teklifte bulundu. Rebic'in cevabı bekleniyor.

Süper Lig devi Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, 29 yaşındaki Ante Rebic'in transferi için Milan'a resmi teklifte bulundu. İlk görüşme olumlu geçti. Siyah-beyazlılar, Hırvat futbolcu için İtalya ekibinden cevap beklemeye geçti.

Resmi teklif yapıldı! Ante Rebic, Beşiktaş'a hayırlı olsun

5 GOLE KATKI VERDİ

Milan formasıyla bu sezon toplamda 31 maça çıkan Hırvat futbolcu, söz konusu mücadelelerde 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Ante Rebic için Milan'a resmi teklif yaptı - Son Dakika
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