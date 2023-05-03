Beşiktaşlı As Başkanı Serhan Çetinsaya Dursun Özbek'i hedef aldı: Bu talihsiz durumu Özbek'in ilerlemiş yaşına veriyorum - Son Dakika
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Beşiktaşlı As Başkanı Serhan Çetinsaya Dursun Özbek'i hedef aldı: Bu talihsiz durumu Özbek'in ilerlemiş yaşına veriyorum

03.05.2023 20:38

Beşiktaşlı yönetici Çetinsaya, Dursun Özbek'in açıklamalarını hedefine alarak sert açıklamalar yaptı. Özbek'in yaşını konu alan Çetinsaya, "Derbide yarım saat yan yana durup kendisini ağırlamamıza rağmen beni tanımıyormuş gibi rollere bürünen ve babamın iyi niyetle dostluk çerçevesine yapmış olduğu telefon konuşmasını yanlış algılayıp taraftarına şirin gözükmek için malzeme yapan Dursun Özbek'in bu talihsiz durumunu ilerlemiş yaşına veriyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş As Başkanı Serhan Çetinsaya, Galatasaray maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle bir açıklama yayınlayarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yaşını hedef gösterdi.

"İLERLEMİŞ YAŞINA VERİYORUM"

Özbek'in yaşını hedef alan Çetinsaya," Derbide yarım saat yan yana durup kendisini ağırlamamıza rağmen beni tanımıyormuş gibi rollere bürünen ve babamın iyi niyetle dostluk çerçevesine yapmış olduğu telefon konuşmasını yanlış algılayıp taraftarına şirin gözükmek için malzeme yapan Dursun Özbek'in bu talihsiz durumunu ilerlemiş yaşına veriyorum." dedi.

İşte Serhan Çetinsaya'nın açıklaması;

"Birkaç gündür şahsıma ve aileme yapılan hakaretler ve Dursun Özbek'in iddia ettiği gerçeklik payı olmayan haberle ilgili açıklama yapma gereği hissettim. Her şeyden önce burası benim kişisel hesabım. Yönetici kimliği ile aldığımız kararları zaten kulübümüzün resmi hesapları paylaşıyor. Ben burada bir Beşiktaş taraftarı olarak duygularımı ifade ediyorum. Evet, genç bir yöneticiyim ama bu geçmişten günümüze yaşamış olduğumuz haksızlıkları unutuyor olduğum anlamına gelmiyor.

"EŞİM VE AİLEM ÜZERİNDEN GELEN TEHDİTLER"

Evet, asırlık kulübümüze karşı son dönemde yapılan sert ifadeler, dayanaksız ithamlar ve "sahada kazanırız" gibi provokatif açıklamalar üzerine, takımımız da maçı net bir skorla kazanınca, skora ithafen "eliniz boş dönersiniz" anlamında bir ifade kullandım. Elbette kötü anlamda söylemedim, bunu konuşmak bile anlamsız. Olayı başka yere çekenlere "insanın fikri neyse zikri odur" demek istiyorum. Yine de vicdan yapıp kendimi bir sorguladım kendimi. Ama hakkımda yazılanlara bir baktım, bana ahlak dersi veren yöneticinin açıklamaları hem bel altı hem de hadsiz ifadelerle dolu. Özellikle paralı tutulmuş bot hesaplar üzerinden bana ahkam kesen paylaşımların hemen hemen tamamı da küfürlü. Çocuklarım, eşim ve ailem üzerinden gelen tehditler, organize saldırılar, linç kültürü almış başını gidiyor. Sadece Galatasaray'a değil… bütün futbol camiasına sesleniyorum: Artık şu manasız linç kültürünü bırakalım.

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR EŞİ"

Çok sevdiğim bir laftır "kişi, kendinden bilir işi.." Hesapsız kitapsız, Galatasaray'ın son bulduğum en üstteki açıklamasını alıntı yaptım diye, kurgu aleminde yaşayan birkaç kişi, kafasında yaşadığı polisiye roman dünyasından çıkamayıp olayı Koç ailesine bağlamış. Evimde bir tane Beko marka kahve makinesi var, tek bağlantım bu. Böyle ucuz yollu bağlantılar kurmak, zihniyetinizin yansımasıdır. Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın adını anarken, Türk futbol literatürüne kazandırdığı "şerefli ikincilik" lafını da ne için ve kime söylediğini de unutmayın. Bir Beşiktaş taraftarı olarak, ayağımıza basılmadığı sürece her zaman efendiliğimizi koruduk, koruyacağız da… Diğer senaryolar için mücadelemiz asla bitmeyecek. Şunu da kimse unutmasın;"92-93 sezonunu yaşayan çocuklar büyüdü, Beşiktaş'ının hakkını sonuna kadar arıyorlar!"

YORUMLAR (1)
  • Mehmet HD: İşiniz gücünüz fenerbahçe ile Galatasaraya her türlü saldırıp tedbirsizlik yapmak Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Dursun Özbek, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı As Başkanı Serhan Çetinsaya Dursun Özbek'i hedef aldı: Bu talihsiz durumu Özbek'in ilerlemiş yaşına veriyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaşlı As Başkanı Serhan Çetinsaya Dursun Özbek'i hedef aldı: Bu talihsiz durumu Özbek'in ilerlemiş yaşına veriyorum - Son Dakika
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