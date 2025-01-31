Beşiktaş Avrupa Kupalarına Veda etti - Son Dakika
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Beşiktaş Avrupa Kupalarına Veda etti

Beşiktaş, Twente'ye 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Gol Rots'tan geldi.

31.01.2025 01:16
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Stat: de Grolsch Veste

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap (Dk. 87 Hoorenbeeck), Sadilek, Rots (Dk. 90+2 Besselink), Steijn (Dk. 87 Kjolo), Ltaief (Dk. 81 Kuipers), Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 80 Onur Bulut), Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 80 Mustafa Hekimoğlu), Rafa Silva (Dk. 60 Salih Uçan), Muçi (Dk. 69 Joao Mario), Immobile (Dk. 46 Semih Kılıçsoy)

Gol: Dk. 76 Rots (Twente)

Sarı kartlar: Dk. 6 Salah-Eddine (Twente), Dk. 18 Svensson, Dk. 37 Immobile, Dk. 54 Rashica, Dk. 66 Emirhan Topçu (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye 1-0 yenildi. Beşiktaş bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

53. dakikada Steijn'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rots'un soluna çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Twente gole çok yaklaştı. Ltaief'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında Steijn'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'tan seken top yan direğe de çarparak kornere çıktı.

61. dakikada Rashica'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topu önünde bulan Al-Musrati'nin şutunda Bruns'a da çarpan meşin yuvarlak üstten az farkla kornere gitti.

76. dakikada Twente öne geçti. Çıkarken yapılan pas hatasının ardından Salah-Eddine'nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktası yakınında gelişine düzgün bir vuruş yapan Rots, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

84. dakikada ceza yayının içinde kazanılan serbest vuruşta Masuaku'nun yaptığı sert ve düzgün şutta yön değiştiren topu kaleci Unnerstall, güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.

Kaynak: AA

Hollanda, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Twente, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Avrupa Kupalarına Veda etti - Son Dakika

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