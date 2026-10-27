Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 32. maçında yarın sahasında Olympiakos'u konuk edecek - Son Dakika
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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 32. maçında yarın sahasında Olympiakos'u konuk edecek

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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın saat 20.30'da Olympiakos'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi alırken, Olympiakos 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle geliyor; Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki 32. maçına çıkacak.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonuna ikinci kez katılan siyah-beyazlılar, çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Son şampiyon Yunan temsilcisi ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki 32. maçı

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 32. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan organizasyonda grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde yaptığı 31 maçta 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Olympiakos ile daha önce 2 kez karşılaşan Beşiktaş, henüz galibiyet elde edemedi.

Kaynak: AA
BasketbolBeşiktaşSporSon Dakika

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