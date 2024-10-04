Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a 3-1 Yenildi

Beşiktaş, Avrupa Ligi\'nde Frankfurt\'a 3-1 Yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybederek galibiyet alamadı.

04.10.2024 00:09
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UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon henüz turnuvada galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar, turnuvanın ilk haftasında da Hollanda deplasmanında Ajax'a 4-0 yenilmişti. Kartal, play-off turunda deplasmanda 3-3 berabere kaldığı müsabakanın rövanşında evinde 5-1 galip geldiği Lugano karşılaşmasının ardından turnuvanın lig aşamasında henüz galibiyet alamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a 3-1 Yenildi - Son Dakika

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