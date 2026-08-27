Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hedefe Ulaştı - Son Dakika
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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hedefe Ulaştı

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Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e yenilmesine rağmen Avrupa Ligi'ne yükseldi. Tek hedeflerini başardılar.

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımına 1-0 yenilmesine rağmen lig aşamasına yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk büyük hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Bu sezonun en büyük ilk hedefine ulaştık. Avrupa Ligi'ne katılmak kulübün, takımın ve benim kişisel hedefimdi. Bugün bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Maçın analizine gerek yok. İlk maçtan dolayı rahattık. Ritim ve tempo olarak düşük bir maçtı. Hedefimize ulaştık, bu yüzden mutluyuz. Negatif ve hayal kırıklığı hissetmiyorum. Şimdi lig maçlarına döneceğiz. Üst üste iki mağlubiyetin ardından reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Pazartesi günü taraftarımızın önünde iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz." diye konuştu.

Maçta az süre alan oyunculara şans vermek istediğini aktaran Italiano, "Biri kanat ve biri orta saha olmak üzere aramıza iki oyuncu katıldı. Orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok maça çıktı. Tüm oyunculara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin zor bir turnuva olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Avrupa Ligi çok zor bir lig. Takımlar yüksek seviyenin takımları. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arasında büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Bence bizim için bu sezon Avrupa güzel bir yolculuk olacak. Büyük ve kaliteli takımlara karşı oynayacağız. Üç kulvardaki her maçı en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'nde lig aşamasını geçmek olacak. İlk 8 direkt çıkıyor, 9 ve 24. sıradaki takımlar play-off oynuyor. İlk hedefimiz 24 takım arasında olmak. Sonra yavaş yavaş nereye gideceğimize bakacağız. Potansiyelimiz var, daha çok çalışmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Hedefe Ulaştı - Son Dakika

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