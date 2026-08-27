Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi

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Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına adını yazdırdı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

Beşiktaş, İstanbul'da 3-0 üstün tamamladığı ilk maçın rövanşında Kauno Zalgiris'e konuk oldu.

Düşük tempoda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada siyah-beyazlı takım, rakibine tek golle kaybetti.

Litvanya temsilcisi, Beşiktaş'ta Djalo'nun hatasını değerlendiren Oliveira'nın 64. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Beşiktaş, ilk maçtaki avantajını korudu ve 1 sezon aranın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

Tek yenilgiyle lige çıktı

Beşiktaş, bu sezon Avrupa'daki eleme macerasını 5 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamlayarak lig etabına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, 3. turda Çekya'nın Hradec Kralove ekibini iki maçta da 1-0 yenerek play-off etabına adını yazdırdı.

Beşiktaş, play-off'ta ise Litvanya'nın Kauno Zalgiris ekibiyle İstanbul'da oynadığı ilk maçı 3-0 kazanırken, deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar, Avrupa'da bu sezon ilk yenilgisini alsa da lig aşamasına yükseldi.

Avrupa'da ilk golünü yedi

Bu sezona üst üste 6 maçlık gol yememe serisiyle giren Beşiktaş, Avrupa'da ilk golünü Kauno Zalgiris'ten yedi.

Midtjylland ve Hradec Kralove'nin yanı sıra Kauno Zalgiris'le oynanan ilk karşılaşmayla birlikte 5 Avrupa maçında kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, Litvanya'da oynanan müsabakada rakibinin golüne engel olamadı.

Bu sezonki 6. Avrupa maçında ilk golünü yiyen siyah-beyazlı ekip, ligde de ilk golünü geçen hafta Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçta yemişti.

Beşiktaş böylelikle kalesinde gol gördüğü iki maçta da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Üst üste iki maçta gol atamadı

Beşiktaş, Alanyaspor'un ardından Kauno Zalgiris karşısında da suskun kaldı.

Bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 9 gol atan siyah-beyazlı ekip, üst üste iki maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Oyuna forvet hattında Dusan Vlahovic'le başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilerleyen dakikalarda diğer forvetler Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy'u alsa da aradığı golü bulamadı.

Kura çekimi Monako'da

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini belirleyecek kura çekimi yarın Monako'da gerçekleştirilecek.

Kura çekiminde siyah-beyazlı kulübü başkan Serdal Adalı'nın temsil etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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