Beşiktaş, Avusturya kampında ilk idmanını yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, Avusturya kampında ilk idmanını yaptı

05.07.2022 20:45

Yeni sezon hazırlıklarını 16 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde sürdürecek Beşiktaş, ikinci etap kampının ilk çalışmasını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını 16 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde sürdürecek Beşiktaş, ikinci etap kampının ilk çalışmasını tamamladı.

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otele ait sahada gerçekleştirilen idman, teknik direktör Valerien Ismael'in saha içi yaptığı toplantıyla başladı.

Toplantının ardından ısınma hareketleri yapılırken siyah-beyazlı oyuncular bir süre elle top kapma oyunu oynadılar. Daha sonra iki gruba ayrılan Beşiktaşlı futbolcular pas ve top kapma çalışması yaparken, 19 Yaş Altı Milli Takım kampında oldukları için çalışmalara geç katılan Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ve Kartal Kayra Yılmaz bu bölümde takımdan ayrılarak kendi programları doğrultusunda idman yaptı.

Avusturya kampındaki ilk idman, geniş alanda pas ve yön değiştirme çalışmasıyla sona erdi.

Kasık ağrısı nedeniyle iğne yapılan Rıdvan Yılmaz bugünkü idmana katılmadı.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

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SPOR Beşiktaş, Avusturya'daki ilk antrenmanını yaptı SPOR Beşiktaş, Avusturya'daki ilk antrenmanını yaptı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Avusturya kampında ilk idmanını yaptı - Son Dakika

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