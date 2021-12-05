Beşiktaş, B. Dortmund maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 13.00'te özel bir uçakla Almanya 'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı BVB Stadion'da TSİ 20.00'de yapacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi TSİ 19.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.Bu arada Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda Mert Günok Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou yer almadı.Sergen Yalçın'ın B. Dortmund maçı kamp kadrosuna dahil ettiği isimler şöyle;

" Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş"