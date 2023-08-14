Yabancı da sayılmıyor! Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'u da bitirdi - Son Dakika
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Yabancı da sayılmıyor! Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'u da bitirdi

Son Güncelleme: 14.08.2023 17:29

Transfer döneminde sessiz kalan Beşiktaş'ın, Bakhtiyar Zaynutdinov transferini tamamladığı ve 25 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Kazak futbolcunun yıllık 1.2 milyon euro maaş alacağı ve Türkiye'deki yeni kurala göre yabancı futbolcu olarak sayılmayacağı belirtildi.

Transfer döneminde ezeli rakiplerine göre sessiz kalan Beşiktaş'ın, Bakhtiyar Zaynutdinov transferini tamamladığı ve 25 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Rus basınından Sport 24'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun transferini tamamladığı belirtildi. Kazak futbolcunun, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 1.2 milyon euro maaş alacağı kaydedildi.

YABANCI SAYILMAYACAK

Zaynutdinov'un Türkiye'deki yeni kurala göre yabancı futbolcu olarak sayılmayacağı da haberin detaylarında yer aldı. Rus basını daha önce Beşiktaş'ın bu transfer için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceğini öne sürmüştü.

Yabancı da sayılmıyor! Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'u da bitirdi
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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancı da sayılmıyor! Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'u da bitirdi - Son Dakika
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