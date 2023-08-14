Yabancı da sayılmıyor! Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'u da bitirdi

Transfer döneminde ezeli rakiplerine göre sessiz kalan Beşiktaş'ın, Bakhtiyar Zaynutdinov transferini tamamladığı ve 25 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Rus basınından Sport 24'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun transferini tamamladığı belirtildi. Kazak futbolcunun, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 1.2 milyon euro maaş alacağı kaydedildi.

YABANCI SAYILMAYACAK

Zaynutdinov'un Türkiye'deki yeni kurala göre yabancı futbolcu olarak sayılmayacağı da haberin detaylarında yer aldı. Rus basını daha önce Beşiktaş'ın bu transfer için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceğini öne sürmüştü.